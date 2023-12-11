На Украине сообщили о недостаточной генерации электричества

Генерация электроэнергии на Украине пятый день подряд не покрывает потребление, страна вынуждена привлекать аварийную помощь из-за рубежа. Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"В энергосистеме дефицит мощности. Причина - недостаточный объем генерации на фоне высокого потребления в стране. <...> Во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден с 7 декабря ежедневно привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии соседних стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что будет получена помощь из Польши и Румынии. Также Украина планово импортирует электроэнергию из Молдавии, Румынии и Словакии. Экспорт отсутствует.
В "Укрэнерго" пояснили, что возможности электростанций по увеличению генерации электроэнергии сильно ограничены: утром три энергоблока не включились в работу в запланированное время из-за продления срока аварийного ремонта, еще на нескольких блоках ТЭС идут плановые ремонтные работы. В компании добавили, что с утра потребление электроэнергии уже превышает прогнозный уровень на 2,2%.
Как сообщило позже Минэнерго Украины в Telegram-канале, после ремонта введены в работу два блока ТЭС и один блок ТЭЦ, однако еще один блок теплоэлектростанции вышел в аварийный ремонт.
По данным "Укрэнерго", на утро 11 декабря без света остаются порядка 490 населенных пунктов, из них 70 - в Днепропетровской, Кировоградской и Тернопольской областях из-за непогоды. Из-за повреждений в электросетях в Киеве без электричества более 100 потребителей. В свою очередь в Минэнерго добавили, что по техническим причинам отключилась межгосударственная воздушная линия 220 кВ с Венгрией. Сейчас ведется проверка линии и поиск места повреждения.
Украина, где из-за похолодания резко возросло потребление электричества, на прошлой неделе начала обращаться к Польше, Румынии и Словакии за аварийной помощью для поддержания баланса в своей энергосистеме. Энергетики призывают сограждан экономить электроэнергию и не включать в пиковые часы мощные приборы. С аналогичным призывом выступил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он не только обратился к бытовым потребителям, но и призвал магазины приглушить подсветку вывесок и витрин, а предприятия - пересмотреть свои производственные процессы с точки зрения энергоэффективности.