Сеть доставки суши ответила на обвинения УФАС в использовании непристойностей

Сеть доставки суши отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей
Реклама сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» не является оскорбительной и непристойной, заявили в компании. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сети.
Ранее приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети из-за использования словосочетания «Куни Ли» в наружной рекламе в одном из городов региона.
В ведомстве отметили, что рекламный слоган с использованием этого словосочетания может нарушать требования ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе».
В компании подчеркнули, что сеть «придерживается законов и норм, включая стандарты рекламы». В пресс-службе пояснили, что согласно ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе» в рекламных материалах не допускается использование оскорбительных и непристойных образов.
Вместе с тем, использованное в рекламе словосочетание не является образом, поэтому оно не может быть непристойным или оскорбительным, заметили в сети.