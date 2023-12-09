Сеть доставки суши ответила на обвинения УФАС в использовании непристойностей

Реклама сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» не является оскорбительной и непристойной, заявили в компании. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сети.

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Ранее приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети из-за использования словосочетания «Куни Ли» в наружной рекламе в одном из городов региона.

В ведомстве отметили, что рекламный слоган с использованием этого словосочетания может нарушать требования ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

В компании подчеркнули, что сеть «придерживается законов и норм, включая стандарты рекламы». В пресс-службе пояснили, что согласно ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе» в рекламных материалах не допускается использование оскорбительных и непристойных образов.