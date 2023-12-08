Несколько крупных сетей ограничат наценку на куриные яйца

«Торговая сеть «Верный» поддержала предложение службы... Гипермаркет «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, «Азбука вкуса» — до 10% на яйцо куриное «Окское» категории С2», — приводит сообщение РИА Новости.