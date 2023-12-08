Бывшие руководители Danone все еще управляют российским подразделением

Бывшие руководители российского подразделения французской компании Danone всё ещё участвуют в его управлении. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что новым гендиректором российского подразделения Danone стал зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. При этом после назначения сам Закриев появился в офисе компании всего несколько раз — источник отмечает, что многие обязанности управляющего всё ещё выполняет бывший руководитель российского подразделения Чарли Каппетти.

«Новые чеченские боссы ведут дела как магистры делового администрирования, довольно профессионально, без лишнего шума — вытаскивания оружия и всего такого», — рассказал собеседник издания.

При этом источник сообщает, что топ-менеджеры российского подразделения продолжают поддерживать связь с головной структурой Danone в Париже.