IKEA выпустила гигантскую фрикадельку к Рождеству

"Она большая. Вкусная. Это настоящий рождественский шоустоппер. Представляем вашему вниманию фрикадельки IKEA размером с индейку. Узнайте, как получить одну из них в ближайшее время", — говорится на сайте компании.

Однако гигантская 4,5-килограммовая фрикаделька будет продаваться только в магазинах Великобритании. В комплекте идут фирменный брусничный джем и сливочный соус. Про вегетарианцев в IKEA тоже не забыли и создали елку из веганских митболов.