Казахстан назвал мегасделкой изъятие активов у иностранной компании

Новым инвестором казахстанского металлургического предприятия «АрселорМиттал Темиртау», ранее изъятого у международного концерна ArcelorMittal, стала группа компаний Allur предпринимателя Андрея Лаврентьева. Об этом на брифинге заявил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, пишет Kazakhstan Today.

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Он назвал соглашение между правительством и «АрселорМитталом» мегасделкой, так как оно имеет исключительное значение для страны. По мнению Шарлапаева, Казахстан избежал множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран.

Власти Казахастан сменили руководство «АрселорМиттал Темиртау» после аварии на шахте имени Костенко в Караганде, которая произошла 28 октября. Трагическое происшествие унесло жизни 46 человек.