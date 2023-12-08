Приложение Райффайзенбанка вновь работает в штатном режиме

"Из-за внутренней технической неполадки клиенты могли столкнуться со сложностями при входе и загрузке продуктов в "Райффайзен онлайн". Сейчас доступ ко всем сервисам восстановлен в полном объеме, мобильное приложение работает как обычно", - отметили в банке.