В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

Клиенты Райффайзенбанка жалуются на работу мобильного приложения банка, о сбоях Frank Media рассказали несколько клиентов кредитной организации.

«У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно», — сообщает банк в своем приложении.

Клиенты не могут посмотреть свои счета — они не отражаются корректно. Также клиенты не могут совершать переводы и другие операции.

«Вход в мобильное приложение сейчас может работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением неполадок, чтобы восстановить доступ к сервисам «Райффайзен Онлайн» в полном объеме», — заявили в пресс-службе банка.