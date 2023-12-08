В России могут пересмотреть правила продажи алкоголя

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в порядок лицензирования продажи алкогольной продукции. Согласно документу, парламентарии предложили снизить размер пошлины с 60 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предполагает смягчение наказания за нарушение законодательства в сфере продажи алкоголя. News.ru
Снижение размера государственной пошлины до 20 тыс. рублей в год на данном этапе фактически направлено на легализацию розничной продажи алкогольной продукции, поскольку произойдет снижение барьера для входа на рынок такой продукции. ТАСС
Ранее глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что цены на импортные вина могут вырасти до Нового года. Lenta.ru