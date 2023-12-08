В Сбербанке рассказали о работе с частными инвесторами

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о работе с частными инвесторами. В интервью «Коммерсанту» он объяснил, что в группе финансовой организации есть четыре розничных канала, и для каждого из них существует свой подход.

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Среди таких каналов Попов перечислил премиальные Private Banking, «СберПервый», «СберПремьер» с разным уровнем дохода клиентов и так называемый массовый канал. Подход для каждого из них основан на запросе клиентов на глубину маркетинговых материалов и активность клиентов.

«Наша основная задача — проинформировать клиента о проводимом размещении и предоставить ему аналитику в том объеме, который он готов потреблять, и в том формате, в котором ему наиболее удобно», — уточнил зампред правления Сбербанка.