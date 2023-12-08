ЕС предложил схему отказа от контрактов с поставщиками газа из РФ без компенсаций

В ЕС разработали законопроект, который позволит европейским компаниям разрывать контракты с российскими поставщиками газа «без необходимости выплачивать огромные компенсации». Об этом сообщает Financial Times.

Если инициатива будет одобрена, страны-члены ЕС смогут запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно законопроекту, государствам-членам ЕС будет разрешено «частично или, где это оправдано, полностью ограничивать» доступ к инфраструктуре для газовых операторов из России и Белоруссии, если это «необходимо для защиты основных интересов безопасности».

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Высокопоставленный чиновник ЕС заявил FT, что это предложение может предоставить энергетическим компаниям Евросоюза основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа.

Как отмечает газета, хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей, он по-прежнему получает около десятой части газа, в том числе СПГ, из РФ. Некоторые страны-члены, включая Австрию и Венгрию, по-прежнему сильно зависят от российских поставок. Еврокомиссия хочет подтолкнуть страны ЕС к прекращению оставшегося импорта, подчеркивает FT.

По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года Россия обеспечила около 12 процентов общего импорта газа в ЕС. Бельгия и Испания, располагающие крупными регазификационными терминалами для СПГ, в этом году стали крупнейшими импортерами российского СПГ после Китая.

Ожидается, что переговорщики одобрят законопроект 8 декабря. Позже окончательная версия документа должна быть одобрена Европарламентом.

Ранее немецкое издание Heise рассказало, что даже после начала украинского кризиса и введения разнообразных санкций Европа продолжила активно импортировать газ и нефть из России.

Статистика за период с начала января 2023-го по 16 июня показала, что ЕС закупил у России природный газ на сумму 7,2 миллиарда долларов и нефть на 11,2 миллиарда, уступив по объему закупок у РФ лишь Китаю.

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