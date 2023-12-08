РЖД заморозили цены на новогодние "Сапсаны"

"Для пассажиров, планирующих путешествие на "Сапсане" накануне и в первый день Нового, 2024 года, мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости", - сообщил Колесников.

По его словам, это касается всех поездов, которые будут отправлены с 19:00 31 декабря (стоимость билета эконом-класса составит 2 023 рубля) до 11:00 1 января (стоимость составит 2 024 рубля). Поездка в базовом классе обойдется еще дешевле - от 1 830 рублей. Тариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки.