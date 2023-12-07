Индия хочет обсудить антироссийские санкции со Всемирным алмазным советом

«Уважая решение G7, мы хотели бы получить более подробную информацию о том, как такие решения будут реализовываться. У нас есть вопросы о том, что подразумевается под крупным импортером необработанных алмазов в G7 и какими полномочиями он будет обладать при определении соответствия индийского экспорта алмазов требованиям G7», — заявил Шах.