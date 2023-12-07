Сотрудники Google обвинили компанию в расизме

После недавнего мероприятия K&I Black Summit, которое Google провела для чернокожих сотрудников, компанию обвинили в расизме. По мнению сотрудников, получивших подарки, текст на них имеет явный расистский посыл.

Компания подарила сотрудникам блокноты с надписью «I was just cotton the moment, but I came back to take your notes» («когда-то я был просто хлопком, но теперь я здесь, чтобы хранить твои заметки». По мнению оскорбившихся чернокожих сотрудников, в данном случае слово cotton — отсылка к «cottonpicker». Это сборщики хлопка, чем обычно занимались негры.