Антон Сучков принял решение продолжить карьеру вне медиахолдинга Rambler&Co

"10 лет в компании — большой путь. Вместе с коллегами мы достигли высоких результатов на всех его этапах. Я рад, что в этих победах есть и мой вклад. Уверен, мы заложили мощный фундамент, на котором продукты будут эффективно развиваться и стремиться к новым вершинам", - заявил Антон Сучков.