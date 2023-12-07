Госдума приняла закон о налоговых льготах для "русских офшоров"

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России, чтобы способствовать редомициляции (переводу) бизнеса в российскую юрисдикцию. Документ был инициирован группой сенаторов.
Закон предусматривает расширение возможностей международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР, по выбору формы (форм) инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Также в Налоговом кодексе закрепляется процедура предварительного согласования выбранной МХК формы (форм) осуществления инвестиций с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Вводится гибкий подход к оценке выполнения МХК требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода по налогу на прибыль организаций - это обусловлено затруднительностью выполнения указанных требований со дня регистрации международной компании.
До 2028 года продлевается срок применения ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов - в городах Владивосток и Калининград. Для международных компаний, зарегистрированных в 2023 году, устанавливается 12-месячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса МХК, поскольку "получение отдельных документов в текущих условиях затруднительно", отмечают авторы документа.
Контролирующее лицо иностранной организации, в порядке редомициляции которой зарегистрирована международная компания, освобождается от ответственности за непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях в случае, если такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом признается фактически прекратившей свою деятельность (недействующим юридическим лицом). От НДС освобождаются операции по передаче международными холдинговыми компаниями субъекту РФ либо муниципальному образованию результатов работ и (или) имущества в соответствии с законом.
"Предлагаемые изменения позволят сделать специальные административные районы более привлекательными и обеспечат комфортные условия для перевода бизнеса в Российскую Федерацию, что особенно важно в текущей ситуации", - считают авторы документа.
Поправки ко второму чтению
Согласно принятой во втором чтении поправке, власти городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - наделяются правом не допускать перерегистрацию компании в САР, если поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет от компании составляют свыше 0,1% всех поступлений в одном из трех последних лет. Как пояснил ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков, для городов федерального значения вносится специальный критерий, при превышении которого субъект вправе направить возражения относительно приобретения статуса МХК, и если для всех регионов этот порог он составляет 1% от об общей суммы собранных доходов по налогу на прибыль, то для городов федерального значения он составит 0,1%.
Поправками также предусматривается предоставление имущественного налогового вычета при продаже долей в уставном капитале экономически значимой организации либо долей в уставном капитале организации, созданной в судебном порядке, полученных в собственность налогоплательщиком пропорционально доле его косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации. Также предусматривается дополнение перечня доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы, за счет доходов в виде стоимости акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащих иностранной холдинговой компании, полученных экономически значимой организацией в установленном законом порядке.