Япония ввела ограничения против российских компаний

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило списки ограничений против компаний, которые предположительно производят оружие массового поражения. Соответствующий список опубликовала пресс-служба ведомства.

В обновленный перечень вошли девять российских компаний: Миасский машиностроительный завод, АО «Вымпел», Уральский НИИ композиционных материалов, Объединенная двигателестроительная корпорация, «ОДК-Сатурн», Тураевский завод специальных конструкций, «Темп-Авиа», АО «Тактическое ракетное вооружение» и ООО «Системы биологического синтеза». Помимо них, в список включили различные юридические лица из Китая, Северной Кореи и Пакистана.

Япония ведет перечень подозреваемых в производстве оружия массового поражения компаний с 2002 года. Более чем за 20 лет ограничения ввели против 706 различных фирм.

В мае правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против России. Ограничения включают в себя заморозку активов около 100 лиц и организаций, пытающихся уклониться от уже введенных санкций. Помимо этого, Токио запретил экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с Вооруженными силами России. Также с этого момента запрещено оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.