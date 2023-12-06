McDonald`s решилась на открытие 10 тысяч новых ресторанов по всему миру

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s заявила о планах открытия по всему миру 10 тысяч новых заведений.

McDonald`s решилась на открытие 10 тысяч новых ресторанов по всему миру
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В течение 3 лет, к 2027 году, количество ресторанов по всему миру должно увеличиться на 25%, до 50 тысяч. Это станет рекордом по количеству новых заведений за столь короткий период.

Все заведения McDonald`s будут оснащены системами ИИ, большинство процессов станут автоматизированными. Это обеспечит партнёрство с облачной платформой Google Cloud.