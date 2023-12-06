Сроки оплаты закупок госкомпаниями предложили уточнить

Необходимо исключить возможность увеличения сроков оплаты организациями с госучастием поставленной по контрактам и договорам продукции. Соответствующий законопроект опубликован 6 декабря в электронной базе Государственной Думы.

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Соавторами инициативы стали председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член этого Комитета Владимир Кравченко.

Согласно федеральному закону № 223, срок оплаты заказчиком товара должен составлять не более 7 дней с даты его приемки. При этом исключения могут быть предусмотрены законодательство РФ или правительством, а также заказчиком в положении о закупке. Таким образом, возможность установки альтернативного срока в положении о закупке позволяет не применять семидневный период оплаты поставленного товара и нивелирует смысл установления какого-либо срока.

У всех крупных госкомпаний есть внутренние положения и договора о закупках, которые позволяют таким организациям фактически иметь «беспроцентные» кредиты от поставщиков. Со своей стороны исполнители закупок жалуются, что указанное положение не позволяет закону работать должным образом.

В этой связи предлагается снять неопределенность при взаимодействии заказчиков с субъектами малого и среднего бизнеса и строго регламентировать срок расчета, исключив возможность установления альтернативных сроков оплаты.