Ozon вывел новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность

"Компания Ozon завершила процесс выведения на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке "ПНК парк Жуковский". Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тыс. кв. м. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры по всей России", - говорится в сообщении.