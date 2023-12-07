Капитализация Apple вернулась к знаковой отметке

Рыночная капитализация технологической корпорации Apple вернулась к знаковой отметке в три триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов американской биржи NASDAQ.

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По итогам торгов 5 декабря, рыночная капитализация IT-гиганта оценивается в 3,009 триллиона долларов. Стоимость его ценных бумаг на момент закрытия сессии поднялась на уровень в 193,42 доллара и продемонстрировала прирост в 2,11 процента, следует из биржевых данных.

Впервые рыночная стоимость Apple поднялась выше трех триллионов долларов в начале января 2022 года, однако продержаться продолжительный период времени на этой отметке у компании не получилось. При этом компания на тот момент стоила больше, чем вся экономика Великобритании или весь фондовый рынок Германии.