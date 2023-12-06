«Магнит» тестирует новый формат магазинов

"Магнит" - один из крупнейших российских ретейлеров - тестирует формат компактных магазинов, открыв с сентября три торговых точки в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении компании.

"Магнит" <…> тестирует формат магазинов ultra-convenience - компактных торговых точек, расположенных в максимальной близости к покупателю, с актуальным ассортиментом самых необходимых товаров по выгодным ценам и быстрым обслуживанием. С сентября ретейлер открыл три магазина "Магнит рядом" в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

Ретейлер в ближайшее время намерен открыть еще несколько торговых точек, выработает оптимальную модель и в 2024 году примет решение о возможности масштабирования этого формата. Магазины "Магнит рядом" отличает небольшая торговая площадь (60-80 кв. м), что дает возможность открывать их там, где не достаточно пространства для классических магазинов "у дома" (их средняя торговая площадь около 350 кв. м).