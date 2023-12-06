В Сбере рассказали о новых возможностях для физических лиц

«Сбер стал первым банком в России, включенным в реестр операторов информационных систем. За весь период работы в информационной системе Сбера зарегистрирован 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд рублей», — рассказал Попов.