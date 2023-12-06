Счетная палата начала проверку «Почты России»

В конце ноября этого года по предложению Госдумы Счетная палата начала проверку деятельности «Почты России», которая по итогам года получит убытки на 24,5 миллиарда рублей. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал представитель ведомства.

Потери государственного предприятия стали понятны после аудита Федерального казначейства, который инициировало само руководство «Почты России». При этом в 2022 году «Почта России» столкнулась с убытками в размере 30,4 миллиарда рублей.

По предварительному мнению аудиторов, такой результат связан с рядом ошибочных решений руководства компании, среди которых рост зарплат линейного персонала, руководителей дочерних структур и топ-менеджеров, слабое управление недвижимым имуществом, а также запуск неэффективных проектов, таких как «постаматы».

Финансовое положение компании активно обсуждается с сентября, когда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в компании. По ее словам, если правительство не перестанет закрывать глаза на проблему, «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

Опрошенные изданием эксперты указали, что в случае установления нарушений Счетная палата вправе потребовать привлечения к ответственности лиц, допустивших их, и возмещения ущерба государству. В том числе аудиторы проверяют целевое использование бюджетных средств и правомерность принятых руководством решений.