СПБ биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов с нерезидентами

СПБ биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов российских инвесторов с нерезидентами в соответствии с ноябрьским указом президента, который предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа «С», пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку «Цифра брокера», а также саму биржу.

В частности, СПБ биржа направила профучастникам сообщение, что «СПБ Клирингом» принято решение о снятии с 1 декабря ограничений на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами». Также площадка сообщила, что «СПБ Клиринг» «возобновил прием и обработку всех поручений на перевод ценных бумаг».

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В пресс-службе СПБ биржи изданию подтвердили, что площадка готовится к выполнению указа N844 об обмене заблокированных активов. Представитель биржи пояснил, что у расчетного депозитария СПБ биржи — СПБ банка — есть два вида неторговых разделов депозитарных счетов для участников торгов, между которыми и был возобновлен перевод иностранных ценных бумаг.

Первый — это не торговые счета, где хранятся обособленные в 2022 году иностранные ценные бумаги, в цепочке хранения которых присутствует и НРД, и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream.

На неторговых разделах второго вида хранятся иностранные ценные бумаги, обособленные после объявления санкций США в отношении СПБ биржи 2 ноября, в цепочке их учета и хранения присутствуют только иностранные депозитарии (за исключением Euroclear и Clearstream).

«Эти ценные бумаги находятся на неторговых разделах из-за того, что вышестоящие иностранные депозитарии не исполняют поручения СПБ Биржи по операциям с ценными бумагами», — отмечает представитель биржи.

Он отметил, что расчетный депозитарий биржи с 1 декабря принимает поручения от брокеров на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, вышестоящего депозитария для СПБ Банка.

Как пояснили в «Финаме», который также получил уведомление от биржи, возможный обмен коснется всех заблокированных активов российских частных инвесторов: «Тут не важно, кто и когда попал под санкции или блокировку: правительство готовит почву, чтобы иметь возможность разблокировать активы как можно большего числа инвесторов как на СПБ Бирже, так и в НРД», пояснил представитель брокера.

СПБ биржа попала под блокирующие американские санкции 2 ноября, с тех пор торги иностранными ценными бумагами не проводятся.