«М.Видео» сменила логотип на «более заметный»

«М.Видео-Эльдорадо» поменяла логотип на «более заметный». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу группы компаний Сергея Ли.

По его словам, в новом лого буква «м» станет более крупной, а буквы в слове «видео» будут прописными и печатными, а не рукописными. Кроме того, поменялся оттенок красного цвета — он стал более ярким и комфортным для глаз при просмотре с экрана. Также изменения претерпел и текст под логотипом компании. Вместо «Онлайн / Быстро / Рядом», там будет написано «Главный эксперт по технике».

Как объяснил Ли, задача смены логотипа — сделать его заметнее, а «м» более значимой. Кроме того, она должна стать образующей для всех суббрендов компании, среди которых M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и другие.