В JBL проиграли суд производителю колонок «Урал»

Российская компания «Урал», производящая акустические системы, выиграла суд у производителя колонок JBL (принадлежит Samsung). Как сообщает РБК со ссылкой на представителя «Урала» и материалы Арбитражного суда Москвы, разбирательство касалось обвинений в визуальной схожести колонок.

© Unsplash

Осенью 2021 года Harman International Industries (JBL) подала в суд на распространителя и производителя «Урала», обвинив российскую компанию в копировании дизайна и запатентованных решений JBL.

Компания требовала запретить «Уралу» использовать промышленные образцы номер 98697 и номер 97967. В Harman International Industries оценивали свои потери от продажи одной оптовой партии колонок «Урала» как минимум в полмиллиона рублей. В своем иске компания потребовала три миллиона рублей компенсации и около 500 тысяч рублей в качестве судебных издержек.

В «Урале» отвергли претензии владельца JBL, заявив, что 90 процентов портативных колонок имеют цилиндрическую форму, так как это технически удобно. Как подчеркивали в компании, если схожесть изделий обусловлена исключительно функциональным применением, это не может считаться неправомерным.

В марте 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Harman International Industries в полном объеме. Компания обжаловала это решение, иск вернули на новое рассмотрение. В сентябре 2023-го суд снова встал на сторону «Урала» и в Harman International Industries не стали обжаловать это решение.