Руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров анонсировал открытие в России магазинов спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok под новой маркой ASP. Об этом сообщает «Коммерсант».

Lestate — компания, специализирующаяся на дистрибуции спортивной одежды и обуви. Она существует на рынке около 13 лет.

Комиссаров отметил, что российские граждане, привыкшие к высокому качеству товаров западных брендов, не готовы перестать приобретать такую продукцию.

Он указал на усиление конкуренции в сегменте спортивных товаров в связи с активизацией локальных игроков. Первый магазин, как уточнил собеседник, откроется уже на этой неделе в столичном аутлете «Белая дача».

Отмечается, что число магазинов ASP еще обсуждают. При этом руководитель отдела объявил о постепенном расширении розничной сети.