«Вкусвилл» тестирует новый формат магазинов

«Вкусвилл» начал тестировать новый проект — фруктово-овощные лавки «Фруткорт» с фреш-баром, где будут продаваться соки, смузи и коктейли. Первая такая точка площадью 70 м² уже открылась в ЖК «Мякинино парк» на западе Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Вкусвилл» подал заявку на регистрацию товарного знака «Фруткорт» и начал искать сотрудников для развития этого направления. Во «Вкусвилле» подтвердили изданию, что тестируют новый формат. По словам представителя ритейлера, кроме фруктов и овощей там также будет представлена свежая зелень, микс-салаты и замороженные продукты.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что фрукты и овощи — одна из ключевых категорий в ассортименте «Вкусвилла», который позиционирует себя как продавца здоровой и натуральной еды.

Сейчас на этом рынке работают мелкие игроки, бизнес которых отличает низкая доходность. Однако у «Вкусвилла» есть возможность снижать закупочные цены за счёт более высоких объемов поставок продукции и развитой логистической сети.