"Ведомости": президент "Балтики" предложил провести национализацию компании

Президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо Боллоева, адресованное Минфину.

Президент «Балтики» предложил провести национализацию компании
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Глава компании называет национализацию "единственным выходом из сложившейся ситуации". По его словам, корпорация Carlsberg Group не приняла российские предложения о сделке "с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов".

При последующей оценке "Балтики", по словам Боллоева, необходимо учитывать балансовую стоимость основных средств компании, которые на текущий момент составляют 17 млрд рублей. Также предприятие нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения, сообщил он.

Carlsberg Group "велась политика планомерного снижения выпуска продукции основополагающего бренда "Балтика", который в 2022 году занял лишь 29% в объемах продаж, а выпуск таких марок, как "Ярпиво" и "Невское", "сведен к нулю", говорится в письме. В дальнейшем это может привести к потере до 50% объемных и доходных показателей для "Балтики", заключил президент компании.

Источник газеты, близкий к Минфину, сообщил, что письмо было получено, но уточнил, что в России еще не было подобных прецедентов. Другой источник, близкий к пивоваренной компании, подтвердил проведение переговоров на тему национализации "Балтики".

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Росимущества. В соответствии с распоряжением ведомства с 17 июля президентом "Балтики" назначили Боллоева.

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