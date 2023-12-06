«Известия»: гипермаркеты «Ашан», Globus и Metro могут уйти из РФ

Торговые сети Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros из-за санкционного давления могут уйти из России. Об этом говорится в письме первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.

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«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — приводят отрывок из документа «Известия». Главное, с чем столкнулись компании, это политическое давление в своих странах.

Для решения проблемы, уходя из России торговых сетей, был снят запрет на покупки отечественными торговыми компаниями активов иностранной. В самом Минпромторге заверяют, что компании не собираются уходить.