В Москве назовут лауреатов премии Марка №1 в России 2023

«Конкуренция, безусловно, есть, но не все СМИ — это динамично развивающиеся проекты с более чем двадцатилетней историей. "Лента.ру" именно такая. На российском рынке немного брендов медиа, которые смогли сохранить приверженность традициям, аудиторию, репутацию. Мы стараемся органично совмещать и традиции, и динамично развивающиеся тренды в дизайне и подаче информации. Премия доказывает, что в итоге у нас это получается, и "Лента.ру" — действительно один из самых узнаваемых и посещаемых ресурсов России. Мы реализовали немало значимых спецпроектов. Про величайших мировых лидеров, технологии в современном российском вооружении. Активно запускали и новые форматы. Значительно увеличили свое присутствие в соцсетях, сделали документальные фильмы на разных мультимедийных платформах. Существование современного интернет-издания — это всегда про постоянное развитие. При этом мы сохраняем и ядро нашей аудитории, которая посещает сайт медиа ежедневно», — рассказал он.