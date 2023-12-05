В Москве назовут лауреатов премии Марка №1 в России 2023
В Кремлевском Дворце 15 декабря 2023 года состоится церемония вручения Ежегодной национальной премии Марка №1 в России 2023. Официальная церемония по традиции пройдет в формате грандиозного гала-концерта звезд шоу-бизнеса и будет сопровождаться розыгрышами призов от Марок №1 и прекрасной предновогодней атмосферой.
«Марка № 1 в России» — это национальный конкурс потребительских товаров и услуг, где победителей определяют российские покупатели. Поэтому второе, неофициальное название премии, Народная марка, что соответствует её духу и уровню. Премия вручается с 1998 года. За 25 лет в голосовании приняли участие более 10 млн человек и с каждым годом в выборе Народных марок принимает участие все больше россиян.
За эти 25 лет Марка № 1 вышла за рамки традиционных конкурсов и превратилась в систему оценки знания и использования брендов, которая определяет картину предпочтений россиян. На наши оценки ориентируются не только потребители, но и производители товаров и услуг, реализуемых в России. Марка № 1 – это общепризнанный товарный знак, гарантирующий качество продукции и любовь потребителей. И мы, конечно, этим гордимся!» — отметила Елена Лапик, генеральный директор премии.
Об участии в премии рассказал главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров.
«Конкуренция, безусловно, есть, но не все СМИ — это динамично развивающиеся проекты с более чем двадцатилетней историей. "Лента.ру" именно такая. На российском рынке немного брендов медиа, которые смогли сохранить приверженность традициям, аудиторию, репутацию. Мы стараемся органично совмещать и традиции, и динамично развивающиеся тренды в дизайне и подаче информации. Премия доказывает, что в итоге у нас это получается, и "Лента.ру" — действительно один из самых узнаваемых и посещаемых ресурсов России. Мы реализовали немало значимых спецпроектов. Про величайших мировых лидеров, технологии в современном российском вооружении. Активно запускали и новые форматы. Значительно увеличили свое присутствие в соцсетях, сделали документальные фильмы на разных мультимедийных платформах. Существование современного интернет-издания — это всегда про постоянное развитие. При этом мы сохраняем и ядро нашей аудитории, которая посещает сайт медиа ежедневно», — рассказал он.
Станислав Зотин, заместитель генерального директора АО «ФПК» поделился историей поезда-легенды и рассказал, что делает «Красную стрелу» поездом № 1.
«Фирменный поезд «Красная стрела» соединил две столицы более 90 лет назад – в 1931 году. Тогда руководство страны поставило перед железнодорожниками задачу создать лучший поезд для поездок между Москвой и Ленинградом. «Красная стрела» полностью оправдала все ожидания. Новый поезд задал высокую планку обслуживания для всех последующих фирменных составов: комфортабельные вагоны, удобное расписание, безупречный сервис и атмосфера домашнего уюта, которую создают внимательные и заботливые проводники. Именно за это «Красную стрелу» любят и ценят уже несколько поколений пассажиров. Сегодня «Красная стрела» – это настоящий поезд-легенда с богатой историей, своими традициями (даже время отправления из двух столиц не меняется уже десятки лет), уникальным стилем и неизменно высоким уровнем комфорта, который соответствует всем современным требованиям», — отметил он.
Впервые в этом году дирекция премии МАРКА №1 В РОССИИ запустила новый детский формат — проект МОЯ МАРКА №1. Премия не только отметила достижения компаний, которые предлагают качественную продукцию и услуги для маленьких потребителей, но и открыла двери для молодых талантов, помогла им раскрыть свой потенциал и стремление к новым высотам в творчестве.