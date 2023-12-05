«Мираторг» сообщил о запуске производства желатина
Компания «Мираторг» объявила о запуске в Курской области производства желатина. Она направила на строительство более 4,4 миллиарда рублей, передает агентство «Прайм».
Отмечается, что благодаря глубокой переработке побочной продукции животного происхождения – свиной шкурки – можно будет производить 6 тысяч тонн желатина в год.
Завод начали строить в 2021 году. Как утверждается, «на полную мощность предприятие выйдет в 2025 году». Ожидается, что объем потребления желатина в России достигнет около 12 тысяч тонн желатина в год.
По словам президента «Мираторга» Виктора Линника, предприятие будет первым индустриальным производством желатина в стране из полностью отечественного сырья.
Мираторг является системообразующей российской агропромышленной компанией. Производственная цепочка холдинга включает полный цикл – от производства кормов и выращивания животных до мясопереработки и реализации готовой продукции в торговые сети.