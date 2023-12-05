Компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг и сменила название на «Объединённые пивоварни — холдинг».

Об этом в беседе с газетой «Ведомости» рассказал президент компании Алексей Сагал.

Кроме того, в рамках ребрендинга компания сменила логотип, красную звезду сменили танками для пивоварения.

Как рассказал Сагал, смена названия является одним из условий сделки по продаже бизнеса с голландской Международной пивоваренной компанией Heineken.

В марте 2022 года Heineken сообщила о решении уйти с российского рынка.