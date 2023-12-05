Moody’s предрекло тяжелый год для банков в 2024 году

Рейтинговое агентство Moody’s выпустило отчет, в котором дало негативный прогноз для всей банковской отрасли мира в 2024 году, сообщает Reuters. Слабый экономический рост, повышенный риск дефолта заемщиков по кредитам и давление на рентабельность – все это означает, что следующий год для банков будет не простым, говорится в докладе.

По мнению аналитиков, качество активов кредитных организаций ослабят рост безработицы в странах с развитой экономикой, а также кризис на рынках недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2023 году мировые банки показали неоднозначные результаты, поскольку их доходы от потребительского кредитования выросли из-за повышения ставок, установленных центральными банками для сдерживания инфляции, в то время как доходы инвестиционных банков пострадали из-за падения количества сделок, пишут авторы доклада.

В своем отчете Moody’s заявило, что, по его мнению, в следующем году денежные средства для заемщиков будут оставаться ограниченными, что приведет к снижению темпов экономического роста, несмотря на то, что центральные банки, как ожидается, начнут снижать ставки. Рост экономики Китая также замедлится на фоне снижения расходов потребителей и предприятий, слабого экспорта и продолжающегося кризиса недвижимости.