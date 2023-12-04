Spotify уволит 17% сотрудников

Стриминговый сервис Spotify сократит 17% персонала. Об этом в открытом письме сотрудникам на сайте компании пишет ее глава Даниель Эк.

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"Экономический рост резко замедлился, а капитал стал дороже. Spotify не является исключением из этих реалий, - пояснил он. - Я принял трудное решение сократить общую численность персонала компании примерно на 17%".

Эк благодарит сотрудников за преданность делу и хорошую работу, а также за достижения компании в последние годы.

"Я понимаю, что для многих сокращение такого размера покажется удивительно большим, учитывая недавний положительный отчет о прибыли и результатах нашей деятельности", - отметил глава компании.