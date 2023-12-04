"Тинькофф" запустил международные переводы в бразильских реалах для физических лиц, они доступны во все банки Бразилии, говорится в материалах кредитной организации.

"Тинькофф" открывает новое направление для международных переводов. Теперь клиентам - физическим лицам "Тинькофф" доступны переводы в реалах по реквизитам счета во все банки Бразилии", - говорится в сообщении.

Как отмечают в кредитной организации, переводы бесплатны для клиентов с подключенной подпиской Premium или Private. В остальных случаях комиссия составит 60 реалов. Сделать перевод возможно по обращению в поддержку - через чат или по звонку.