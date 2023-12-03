Руководство турецкого DenizBank оказалось под следствием

Руководство турецкого банка DenizBank находится под следствием, была выявлена финансовая пирамида под управлением директора одного из филиалов банка, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отмечается, что вкладчиками стали известные футболисты, в том числе бывший игрок ФК Барселона Арда Туран, передает РИА «Новости».

По данным турецкого телеканала Haberturk, директор стамбульского филиала банка Сечил Эрзан основала «Фонд Фатиха Терима». Эрзан обещала членам фонда доход от их вложений под высокий процент.

Канал утверждает, что Эрзан успела собрать более 55 млн долларов и 27 млн лир (чуть меньше миллиона долларов по нынешнему курсу). В документах суда говорится, что некоторые вкладчики, как в классической пирамиде, успели получить доход от вложений, другие же лишь потеряли свои деньги.