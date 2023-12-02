Индийская госкомпания подала в суд на бывшее подразделение «Газпрома»

GAIL India заявила, что подала в Лондонский международный арбитражный суд на бывшее подразделение «Газпрома» за непоставку сжиженного природного газа (СПГ) и потребовала возмещения ущерба в размере $1,817 млрд. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу индийской госкомпании.

© пресс-центр "Газпром"

По данным агентства, в 2012 году GAIL подписала с Gazprom Marketing and Singapore соглашение о закупке до 2,85 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Предусматривалось, что поставки будут осуществляться в течение 20 лет.

Отмечается, что эта «дочка» российской компании была на момент подписания договора подразделением Gazprom Germania. После введения санкций «Газпром» отказался от немецкой фирмы и ее подразделений.

В дальнейшем Gazprom Germania была национализирована властями ФРГ и в настоящее время называется Securing Energy for Europe. SEFE прекратила поставки СПГ индийской компании в июне 2022 года, чтобы удовлетворить свой собственный спрос, и возобновила поставки в апреле этого года.