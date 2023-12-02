Названо количество учрежденных россиянами в Грузии после начала СВО компаний

Граждане России, прибывшие в Грузию после 24 февраля 2002 года, учредили в стране 1550 компаний, заявили в минюсте страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Что касается ИП, учрежденных российскими релокантами за этот период, их численность составила 25 689.

Минюст обнародовал эти данные в ответ на запрос оппозиционерки депутата Тинатин Бокучава из саакашвилевского «Единого национального движения», которое требует ограничить сроки пребывания россиян в стране.