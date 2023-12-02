Володин запустил опрос о маркировке энергетиков контрастными надписями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о поддержке законопроекта, предусматривающего обязательную маркировку энергетических напитков контрастными надписями.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Володин указал, что такая маркировка обратит внимание потребителей, «что употребление энергетиков вредно для здоровья людей, прежде всего детей и беременных женщин».

В опросе приняли участие уже более 7,5 тысячи человек. Большинство голосовавших — 83% — поддержали инициативу, еще 6% высказались против, при этом 11% пользователей выбрали вариант «все равно».