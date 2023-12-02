Reuters: Запад оказывает давление на страны из-за обхода санкций против России
США, ЕС и Великобритания направили письма Маршалловым Островам, Либерии и Панаме с требованием усиления наблюдения за своими судами, которые якобы перевозят российскую нефть в обход западных санкций, сообщило агентство Reuters.
В письмах содержатся предупреждения об увеличении числа случаев обхода ограничения на цену российской нефти, тем самым Запад усилил давление на Маршалловы Острова, Либерию и Панаму, а также потребовал ужесточить контроль за морскими перевозками, передает Reuters.
Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель.
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