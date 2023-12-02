Reuters: Запад оказывает давление на страны из-за обхода санкций против России

США, ЕС и Великобритания направили письма Маршалловым Островам, Либерии и Панаме с требованием усиления наблюдения за своими судами, которые якобы перевозят российскую нефть в обход западных санкций, сообщило агентство Reuters.

В письмах содержатся предупреждения об увеличении числа случаев обхода ограничения на цену российской нефти, тем самым Запад усилил давление на Маршалловы Острова, Либерию и Панаму, а также потребовал ужесточить контроль за морскими перевозками, передает Reuters.