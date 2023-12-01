Путин разрешил "Лукойлу" покупку акций "ЭЛ5-энерго" у компании Uroc Ltd

Президент России Владимир Путин разрешил "Лукойлу" совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании "Эл5-энерго" у компании Uroc Ltd. Это следует из распоряжения главы государства.

В документе уточняется, что для совершения сделки не требуется получение иных разрешений, решений и согласий, предусмотренных законодательством РФ.

Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки "Лукойл" получил 26,9% акций "Энел Россия", "ААА управление капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", - 29,5%.