США ввели санкции против трех танкеров за перевозку российской нефти

Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении еще трех танкеров, которые занимались перевозкой российской нефти по цене выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Под удар попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica. Минфин объяснил, что они доставили заказчику партии Urals стоимостью выше 70 долларов за баррель.

Также под санкции попали владельцы танкеров — компании Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited, зарегистрированные в ОАЭ, а также HS Atlantica Limited, которая базируется в Либерии.

В Минфине напомнили, что целью потолка цен является сокращение доходов российских властей от продажи нефти, которые используются для боевых действий на Украине. Замминистра финансов США Уолли Адейемо подчеркнул, что внесение указанных судов в санкционный список преследует сразу две цели: ограничение доходов России и стабилизация мировых энергетических рынков.

Две недели назад США впервые ввели санкции в отношении танкеров, нарушающих ценовой потолок. Тогда в список попали суда Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Последний танкер в этот момент находился в пути с очередной партией нефти, и в настоящее время дрейфует у берегов Шри-Ланки, так как индийские власти еще не приняли решение о допуске его в порт.