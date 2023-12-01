Акции Pfizer подешевели после неудачных испытаний таблеток для похудения

Акции американской Pfizer Inc. стали дешеветь 1 декабря после объявления об отказе от дальнейших испытаний препарата от ожирения под названием дануглипрон.

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На момент написания материала стоимость ценных бумаг одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний снижалась примерно на шесть процентов, до 28,7 доллара за штуку.

Во второй фазе исследования препарата, признанной неудачной, были задействованы 600 взрослых участников с ожирением и отсутствием диабета второго типа. В опубликованном по итогам испытаний пресс-релизе говорится, что многие участники прекратили прием таблеток для похудения из-за побочных эффектов. В частности, речь шла об их влиянии на органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. При этом отмечается, что снижение веса на фоне приема средства было значительным.