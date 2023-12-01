Возбуждено новое дело против Альфа-банка из-за его рекламы

В отношении Альфа-банка возбуждено дело о нарушении закона о рекламе кредитной карты. Это уже третья претензия за месяц со стороны Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), передает агентство «Прайм».

Альфа-банк неоднократно обвиняли в том, что он вводит потребителей в заблуждение и умалчивает «о существенных условиях предоставления одного из продуктов в рекламе», указало ведомство.

Там же сообщили о получении обращений от граждан, которые жалуются на рекламу кредитной карты Альфа-банка.

Подчеркивается, что потребители не получили сведений, которые нужны для осознанного выбора, из-за формы и времени размещения текста в поясняющих сносках.