Суд в Москве отклонил заявление о банкротстве банка Credit Suisse

В картотеке дел Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже упали почти на 35%. Банк России пока не получал жалобы от клиентов из-за ситуации вокруг СПб-биржи, сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута, передает ТАСС. Он отметил, что биржа не подавала никаких заявлений о банкротстве, предстоит разобраться с тем, кто это сделал. Вероятно, речь идет о попытке заработать, что в данном случае близко к преступлению и мошенничеству, передает «Радиоточка НСН».