На курорте «Манжерок» открылась выставка ледяных скульптур

«Я приветствую вас на открытии нового объекта на курорте «Манжерок» — прогулочного променада. Его строительство было реализовано в кратчайшие сроки: от идеи до ее воплощения прошло всего около 3 месяцев. Сегодня здесь работает 6 торговых точек, собранных из модульных конструкций скоростного строительства. Специально к сегодняшней церемонии здесь также открылся ледовый город», — отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.