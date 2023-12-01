McDonald’s изменит рецепты бургеров

За один раз теперь будут жарить меньше котлет, чтобы каждая лучше приготовилась, передает rbc. Салат и соленые огурцы будут добавлять более свежие, а сыр станет более плавленным. Булочки будут подавать с хаотично разбросанными семенами кунжута, что придаст им более домашний вид.