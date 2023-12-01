Правительство заберет у иностранных компаний управление аэропортом «Пулково»

Власти РФ намерены временно изъять у иностранных компаний право на управление аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Такой указ издал президент России Владимир Путин, пишет РБК со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации РФ.

Как говорится в публикации, право на управление аэропортом «Пулково» будет на время изъято у зарубежных компаний, для реализации этой меры правительство РФ создаст ООО «Холдинг ВВСС», который на время возьмет управление аэропортом на себя.

В документе указано, что такое решение было принято из-за угрозы «национальным интересам и экономической безопасности» для России, а также недружественных действий Вашингтона, европейских стран, а также ряда международных организаций. Поэтому в собственность «Холдинга ВВСС» переходит 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот северной столицы»